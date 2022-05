Molestie ad adunata degli Alpini, la dichiarazione di Ana: “Fisiologici episodi di maleducazione” (Di martedì 10 maggio 2022) A Rimini si è tenuto, lo scorso weekend, il raduno nazionale degli Alpini, che si è concluso con numerose denunce di Molestie ed abusi commessi dagli Alpini. Le testimonianze raccolte nelle giornate sono parecchie e molte avrebbero come denominatore comune il fatto che gli aggressori fossero in gruppo. Per ora non sembrano esserci ancora state denunce formali, ma Alberto Guerini, Ministro della difesa, e l’Associazione Nazionale Alpini avrebbero commentato la vicenda. ANA: “Fisiologici episodi di maleducazione” Riguardo alle Molestie denunciate dopo il raduno nazionale degli Alpini, che nel frattempo secondo l’associazione Non Una di Meno sarebbero arrivate ad oltre 150, si è espressa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) A Rimini si è tenuto, lo scorso weekend, il raduno nazionale, che si è concluso con numerose denunce died abusi commessi dagli. Le testimonianze raccolte nelle giornate sono parecchie e molte avrebbero come denominatore comune il fatto che gli aggressori fossero in gruppo. Per ora non sembrano esserci ancora state denunce formali, ma Alberto Guerini, Ministro della difesa, e l’Associazione Nazionaleavrebbero commentato la vicenda. ANA: “di” Riguardo alledenunciate dopo il raduno nazionale, che nel frattempo secondo l’associazione Non Una di Meno sarebbero arrivate ad oltre 150, si è espressa ...

stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - Agenzia_Ansa : Sono centinaia, e continuano ad aumentare, le denunce di molestie raccolte a Rimini da Non una di meno, nel corso d… - Maurizio62 : RT @stanzaselvaggia: Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’aduna… - MrWolfTheReven1 : 'aspettavamo con ansia, visto che nei due anni non si è potuto per Covid'.. Ahh... era una questione di arretrati?… -