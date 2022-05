Milano, pallavolista 12enne piange in campo: l’avversaria fa invasione per abbracciarla (Di martedì 10 maggio 2022) l’avversaria scoppia a piangere e lei non ci pensa due volte: fa invasione di gioco per andare ad abbracciarla. È quanto successo durante una partita di pallavolo Under 12 a Milano. La protagonista del bel gesto è il capitano della Polisportiva San Giorgio di Liscate (Milano) che non ci ha pensato un attimo ed è corsa dalla sua avversaria, della Pallavolo Cernusco, altro team dell’hinterland milanese, per abbracciarla. La ragazzina era scoppiata in lacrime dopo un errore. E a consolarla sono arrivate subito anche altre compagne di squadra di Liscate. «Vedere esempi di sportività come questo da ragazze ancora così giovani, oltre a emozionare, non può che farci avere fiducia nelle splendide persone che diventeranno un giorno», è il commento della società sulla sua ... Leggi su blog.libero (Di martedì 10 maggio 2022)scoppia are e lei non ci pensa due volte: fadi gioco per andare ad. È quanto successo durante una partita di pallavolo Under 12 a. La protagonista del bel gesto è il capitano della Polisportiva San Giorgio di Liscate () che non ci ha pensato un attimo ed è corsa dalla sua avversaria, della Pallavolo Cernusco, altro team dell’hinterland milanese, per. La ragazzina era scoppiata in lacrime dopo un errore. E a consolarla sono arrivate subito anche altre compagne di squadra di Liscate. «Vedere esempi di sportività come questo da ragazze ancora così giovani, oltre a emozionare, non può che farci avere fiducia nelle splendide persone che diventeranno un giorno», è il commento della società sulla sua ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, pallavolista scoppia a piangere durante la partita: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla… - leggoit : #Milano Pallavolista 12enne piange in campo: l'avversaria fa invasione per abbracciarla FOTO - socialmiliac : Milano, pallavolista 12enne scoppia a piangere: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, pallavolista scoppia a piangere durante la partita: l'avversaria fa invasione di campo per consolarla #milano… - laIsa_M_ : C’è speranza, Empatia e gentilezza non spariranno ?? Ed io mi emoziono ?? -