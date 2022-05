Luciano Punzo in crisi con Manuela Carriero | ' Non ci sono stati tradimenti | è un motivo più serio'

Advertising

bloggerinternat : Luciano e Manuela sono in crisi, cosa ha detto l’ex tentatore di Temptation Island Da un po’ si parla di una presun… - occhio_notizie : Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono conosciuti e innamorati a Temptation Island. Lui era uno dei tentatori, me… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Luciano Punzo svela i motivi della crisi con Manuela Carriero, poi arriva la frecciatina di St… -

Cosìha fatto breccia nel cuore di Manuela Carriero , promettendole di renderla sempre felice. Tuttavia, la loro love story starebbe affrontando un momento di crisi . A confermarlo è lo ...e Manuela Carriero in crisi dopo Temptation Islande Manuela Carriero sono in crisi . Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto i due ragazzi durante l'ultima edizione di ...Luciano Punzo starebbe affrontando un momento di in crisi con Manuela Carriero, la fidanzata conosciuta a Temptation Island. L'ex tentatore conferma.Luciano Punzo e Manuela Carriera sono in crisi La coppia più amata dell’ultima edizione di Temptation Island non sta passando un bel periodo e a confermarlo è stato lo stesso ex tentatore. Le cose ...