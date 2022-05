La storia (che non esiste) della 19enne picchiata in un supermercato di Beinasco perché senza mascherina (Di martedì 10 maggio 2022) Usano emoticon senza conoscerne il significato (come quella delle mani che si “danno il cinque” utilizzata a mo’ di preghiera). Raccontano storie che non esistono e provano a fornire dettagli (falsi) nel tentativo di rendere credibile la loro narrazione. Si tratta, però, di bufale che continuano a esser spacciate per verità sui social. Da Twitter a Facebook: da alcuni giorni rimbalza la non-notizia di una ragazza picchiata perché era senza mascherina all’interno di un supermercato di Beinasco, in provincia di Torino. Una storia inventata. Spieghiamo il perché. LEGGI ANCHE > Come i selfie sui social hanno svelato il “mistero” della stella delle BR al Tg2 E come tutte le storie fantastiche che si rispettano, anche ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 10 maggio 2022) Usano emoticonconoscerne il significato (come quella delle mani che si “danno il cinque” utilizzata a mo’ di preghiera). Raccontano storie che non esistono e provano a fornire dettagli (falsi) nel tentativo di rendere credibile la loro narrazione. Si tratta, però, di bufale che continuano a esser spacciate per verità sui social. Da Twitter a Facebook: da alcuni giorni rimbalza la non-notizia di una ragazzaeraall’interno di undi, in provincia di Torino. Unainventata. Spieghiamo il. LEGGI ANCHE > Come i selfie sui social hanno svelato il “mistero”stella delle BR al Tg2 E come tutte le storie fantastiche che si rispettano, anche ...

