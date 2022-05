Jessica Selassie non perde tempo | si scorda di Barù con lui | È famosissimo

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 10 maggio 2022), dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, sembra proprio che abbia dimenticato. Ecco con chi l’hanno vista La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto come vincitrice proprio lei,Selassié donna che in queste ultime ore ha acceso nuovamente i riflettori sulla sua vita privata. Sembra infatti che ogni speranza riguardo ad una relazione tra lei esia morta per sempre, in quanto il cuore della vincitrice del GfVip batte già per un altro ragazzo. In molti hanno continuato a seguire le vicende dianche una volta uscita dalla casa del Grande Fratello. Il motivo? Sembra che molti facessero il tifo per lei e per, un uomo e una donna che sembravano avere molto in comune al punto da iniziare una ...