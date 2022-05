Il giurista Mattei si arrabbia con l' Occidente | invenzioni sempre smentite su Putin

(Di martedì 10 maggio 2022) “Si parla di umiliazione dima non è stato sconfitta la Russia”. Nel corso della puntata del 10 maggio de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, è ospite ilUgo, professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale e comparato all'Università della California, che si scaglia contro la narrazione del conflitto in Ucraina: “Il ragionamento sull'umiliazione della Russia ha un senso nel momento in cui si è vinta la guerra con la Russia. Il problema è come tratti lo sconfitto di una guerra. Mi sembra che si stia vivendo una situazione paradossale, tutti si aspettano determinate cose da Vladimir, tutti descrivono la sceneggiatura precedentemente, che voleva la guerra lampo, che voleva conquistare Kiev e fare chissà quali cose, poi dopo…”. ...

Il giurista Ugo Mattei: "Il problema è come tratti lo sconfitto di una guerra, il ragionamento sull'umiliazione della Russia ha un senso se si è vinta la guerra con la Russia" Parlando di Ucraina e del ruolo strategico che l'Unione Europea dovrebbe avere nei negoziati per la pace, il professor Mattei spiega che: "Più allarghi l'Unione europea, rendendola semplicemente un ..."