I cadaveri ammassati dei soldati russi «lasciati da Mosca nei vagoni frigo in Ucraina». La rivelazione di Al Jazeera – Il video (Di martedì 10 maggio 2022) Un video mostra diversi cadaveri delle truppe russe all’interno di sacchi bianchi ammucchiati in un vagone refrigerato di un treno nella capitale Ucraina. Si tratterebbe dei corpi dei soldati che sono stati lasciati indietro dalle truppe di Mosca mentre si ritiravano da Kiev. A diffondere le immagini è stata l’emittente televisiva del Qatar Al Jazeera English che ha avuto all’accesso all’area liberata. Nel servizio viene spiegato che uno dei corpi «era di un’élite di paracadutisti» e lo si capirebbe dalle ‘mostrine’ che ha sulla divisa. Sono stati ritrovati anche diversi oggetti di valore, ad esempio gioielli, all’interno dei sacchi. Secondo l’emittente sarebbero stati rubati ai civili ucraini. «I russi si rifiutano di prenderli, così ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Unmostra diversidelle truppe russe all’interno di sacchi bianchi ammucchiati in un vagone refrigerato di un treno nella capitale. Si tratterebbe dei corpi deiche sono statiindietro dalle truppe dimentre si ritiravano da Kiev. A diffondere le immagini è stata l’emittente televisiva del Qatar AlEnglish che ha avuto all’accesso all’area liberata. Nel servizio viene spiegato che uno dei corpi «era di un’élite di paracadutisti» e lo si capirebbe dalle ‘mostrine’ che ha sulla divisa. Sono stati ritrovati anche diversi oggetti di valore, ad esempio gioielli, all’interno dei sacchi. Secondo l’emittente sarebbero stati rubati ai civili ucraini. «Isi rifiutano di prenderli, così ...

