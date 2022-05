Giro, è un Etna da brividi Nibali cerca l'exploit in casa (Di martedì 10 maggio 2022) di Angelo Costa "Portare la maglia rosa in Italia sarà ancora più bello", dice Mathieu Van der Poel sbarcando in Sicilia di prima mattina, dopo il trasferimento del Giro dall'Ungheria. Lo stuzzica ... Leggi su quotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) di Angelo Costa "Portare la maglia rosa in Italia sarà ancora più bello", dice Mathieu Van der Poel sbarcando in Sicilia di prima mattina, dopo il trasferimento deldall'Ungheria. Lo stuzzica ...

