Gf Vip, Manuel Bortuzzo contro Mara Venier, il gesto social (Di martedì 10 maggio 2022) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, contrario alla decisione di Mara Venier che pare non abbia voluto ospitare il nuotatore a Domenica In per presentare il film Rinascere, ispirato alla sua storia. Leggi su comingsoon (Di martedì 10 maggio 2022) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, contrario alla decisione diche pare non abbia voluto ospitare il nuotatore a Domenica In per presentare il film Rinascere, ispirato alla sua storia.

