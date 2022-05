“Futuro in Premier per Abraham?”, sentite la risposta di Mourinho! (Di martedì 10 maggio 2022) Futuro in Premier League per Tammy Abraham? Su questo argomento ha rilasciato unìintervista Josè Mourinho al sito inglese footballdailyuk. Il tecnico ha ricordato la sua esperienza al Tottenham e ha speso belle parole per Tammy Abraham. Abraham Roma Premier League“Sono arrivato in un punto della mia carriera e della mia vita in cui non ho brutti pensieri. Ogni volta che parlo con i giornalisti inglesi mi fanno sempre la battuta sulla finale, spero di non essere licenziato questa volta. È qualcosa che non accade a molti allenatori. Ma non ho rimorsi verso il Tottenham e neanche verso il presidente. Non ho brutti ricordi dell’esperienza agli Spurs”. Su Abraham.“Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della ... Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022)inLeague per Tammy? Su questo argomento ha rilasciato unìintervista Josè Mourinho al sito inglese footballdailyuk. Il tecnico ha ricordato la sua esperienza al Tottenham e ha speso belle parole per TammyRomaLeague“Sono arrivato in un punto della mia carriera e della mia vita in cui non ho brutti pensieri. Ogni volta che parlo con i giornalisti inglesi mi fanno sempre la battuta sulla finale, spero di non essere licenziato questa volta. È qualcosa che non accade a molti allenatori. Ma non ho rimorsi verso il Tottenham e neanche verso il presidente. Non ho brutti ricordi dell’esperienza agli Spurs”. Su.“Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della ...

