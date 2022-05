(Di martedì 10 maggio 2022) Forte dei Marmi, 10 mag. - (Adnkronos) - "La500 è salita al secondo posto infra i modelli 100% elettrici, dietro solo a Tesla, occupa questa posizione in Germania, mentre è prima in Francia e ovviamente in Italia. Quest'anno pensiamo di venderne 100". Lo ha sottolineatoFrancois, Ceo di, presentando unaversione della city car elettrica 'La Prima by Bocelli' realizzata assieme al celebre tenore, che ha contribuito con le indicazioni per un sistema audio particolarmente sofisticato. "Andare solo in elettrico con la 500 è stata una scommessa, ma ha funzionato - ha spiegato - perché è un modello straordinario, una vera icona ,a anche perché non abbiamo realizzato una semplice versione elettrica di un modello ...

Advertising

TV7Benevento : Fiat: Olivier, 'nuova 500 seconda in Europa fra elettriche, in 2022 100 mila unità' - -

OlbiaNotizie

...elettrica che sarà prodotta a Kragujevac possa essere la supermini di segmento B erede diPanda di cui più volte ha parlato in passato il CEOFrancois. Ti potrebbe interessare:...Sono felice che "Tempo" diventi la colonna sonora della Nuova 500 - ha dettoFrancois, ceo die cmo Stellantis - . E sono molto orgoglioso della scelta di Matteo di presentare la nostra ... Fiat: Olivier, 'nuova 500 seconda in Europa fra elettriche, in 2022 100 mila unità' Forte dei Marmi, 10 mag. - (Adnkronos) - "La nuova 500 è salita al secondo posto in Europa fra i modelli 100% elettrici, dietro solo a Tesla, occupa questa posizione in Germania, mentre è prima in Fra ...Fiat 500XL è il nome che in passato è stato utilizzato dallo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois per chiamare quella che sarà l’erede di Fiat 500X. Infatti in base a quanto rivelato dal CEO di ...