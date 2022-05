Eurovision Song Contest ‘22: l’Italia favorita (Di martedì 10 maggio 2022) L’Eurovision Song Contest ‘22 di Torino, il più grande evento del calendario musicale europeo, è in dirittura d’arrivo. Eurovision Song Contest ’22: Mahmood e Blanco possono vincere? Spotify ha raccolto dati sugli ascolti e sugli artisti in gara, e celebra l’edizione 2022 con nuove playlist e contenuti. I dati mostrano che la manifestazione è più popolare che mai. Gli stream delle playlist dell’Eurovision sono aumentati del 594% durante l’edizione 2021, con quasi 27 milioni di minuti di streaming. Sempre l’anno scorso, il 71% degli stream delle playlist dell’Eurovision provenivano da ascoltatori di età compresa tra 13 e 34 anni. Sembra poi che l’Italia abbia tutte le carte in regola per replicare la vittoria dei Måneskin ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) L’‘22 di Torino, il più grande evento del calendario musicale europeo, è in dirittura d’arrivo.’22: Mahmood e Blanco possono vincere? Spotify ha raccolto dati sugli ascolti e sugli artisti in gara, e celebra l’edizione 2022 con nuove playlist e contenuti. I dati mostrano che la manifestazione è più popolare che mai. Gli stream delle playlist dell’sono aumentati del 594% durante l’edizione 2021, con quasi 27 milioni di minuti di streaming. Sempre l’anno scorso, il 71% degli stream delle playlist dell’provenivano da ascoltatori di età compresa tra 13 e 34 anni. Sembra poi cheabbia tutte le carte in regola per replicare la vittoria dei Måneskin ...

Advertising

Tg3web : Parte domani a Torino l'Eurovision Song Contest. Dopo il trionfo dei Maneskin un anno fa, l'Italia cerca la seconda… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - AndreaR05084997 : @Cartabiancarai3 @RaiTre @DiDonadice @alanfriedmanit @franborgonovo @AndreaScanzi @ProfMBassetti @ValentinaPetrin… - Mimizwei : RT @MafraLiga: Stasera si parte con l’@EurovisionRai! Tra i brani in gara c’è quello dell’artista serba #Konstrakta che nel testo nomina #M… -