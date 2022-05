Eurovision 2022, Diodato canta Fai rumore alla semifinale. Tifa Mahmood e Blanco ma vede un’altra band in alto (Di martedì 10 maggio 2022) A due anni di distanza dal “suo” Sanremo, Diodato partecipa finalmente all’Eurovision Song Contest. Una sorta di “risarcimento” per aver saltato la sua edizione, in quel di Rotterdam nel 2020, a causa del Covid. E non invitato a ricandidarsi l’anno successivo, in cui i Måneskin salivano sul tetto d’Europa. Così questa sera spetta a lui il compito di inaugurare la prima delle semifinali, dal palco del Pala Alpitour di Torino, e in diretta su Rai Uno, a partire dalle 20:30. All’atteso evento, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, il cantante pugliese si esibirà proprio con Fai rumore, brano con cui ha vinto Sanremo nel 2020 e ormai simbolo della pandemia. “È la chiusura di un cerchio”, spiega l’artista, in collegamento via Zoom con i giornalisti, dopo le prime prove ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) A due anni di distanza dal “suo” Sanremo,partecipa finalmente all’Song Contest. Una sorta di “risarcimento” per aver saltato la sua edizione, in quel di Rotterdam nel 2020, a causa del Covid. E non invitato a ricandidarsi l’anno successivo, in cui i Måneskin salivano sul tetto d’Europa. Così questa sera spetta a lui il compito di inaugurare la prima delle semifinali, dal palco del Pala Alpitour di Torino, e in diretta su Rai Uno, a partire dalle 20:30. All’atteso evento, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, ilnte pugliese si esibirà proprio con Fai, brano con cui ha vinto Sanremo nel 2020 e ormai simbolo della pandemia. “È la chiusura di un cerchio”, spiega l’artista, in collegamento via Zoom con i giornalisti, dopo le prime prove ...

