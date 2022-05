E voi per chi tifate? Per Mahmood & Blanco o per la Kalush Orchestra ucraina? (Di martedì 10 maggio 2022) Grazie alla vittoria dei Måneskin nel 2021 con Zitti e buoni, con l’edizione 2022 l’Eurovision Song Contest torna in Italia dopo 31 anni, precisamente dal PalaOlimpico di Torino. Tre serate – semifinale di martedì 10, seconda semifinale di giovedì 12 e finale di sabato 14 – in diretta su Rai 1 dalle 21.00, e contemporaneamente su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Conducono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Anticipati da Anteprima ESC – segmento in onda dalle 20.40 alle 21.00 con Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico – i quali commenteranno la diretta anche dopo. Eurovision Song Contest 2022: tutti i cantanti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) Grazie alla vittoria dei Måneskin nel 2021 con Zitti e buoni, con l’edizione 2022 l’Eurovision Song Contest torna in Italia dopo 31 anni, precisamente dal PalaOlimpico di Torino. Tre serate – semifinale di martedì 10, seconda semifinale di giovedì 12 e finale di sabato 14 – in diretta su Rai 1 dalle 21.00, e contemporaneamente su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Conducono Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Anticipati da Anteprima ESC – segmento in onda dalle 20.40 alle 21.00 con Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico – i quali commenteranno la diretta anche dopo. Eurovision Song Contest 2022: tutti i cantanti guarda le foto ...

