Donne e lavoro. Che cos'ha detto Elisabetta Franchi all'evento del Foglio e Pwc (Di martedì 10 maggio 2022) La premessa è questa. "Nella mia azienda l'80 per cento sono Donne, già un bel livello. Ma ho riflettuto sul fatto che mi confrontavo molto più con gli uomini che con le Donne", Elisabetta Franchi, titolare dell'omonima etichetta di moda, ospite all'evento organizzato dal Foglio e Pwc ribadisce che "In Italia purtroppo c'è un problema e non lo può risolvere solo l'imprenditore. Parlo dalla parte dell’imprenditore". L’imprenditrice bolognese poi ha spiegato quali criteri usa per scegliere i suoi collaboratori nelle posizioni più alte, frasi che hanno provocato dibattito e polemiche. "Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta", ha detto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) La premessa è questa. "Nella mia azienda l'80 per cento sono, già un bel livello. Ma ho riflettuto sul fatto che mi confrontavo molto più con gli uomini che con le",, titolare dell'omonima etichetta di moda, ospite all'organizzato dale Pwc ribadisce che "In Italia purtroppo c'è un problema e non lo può risolvere solo l'imprenditore. Parlo dalla parte dell’imprenditore". L’imprenditrice bolognese poi ha spiegato quali criteri usa per scegliere i suoi collaboratori nelle posizioni più alte, frasi che hanno provocato dibattito e polemiche. "Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta", ha...

Advertising

stanzaselvaggia : Il prossimo ospite invitato a parlare di donne, lavoro e maternità. #elisabettafranchi - fanpage : #elisabettafranchi che si definisce 'imprenditore' e non 'imprenditrice' storpiando la lingua italiana, rifiutandos… - silvia_sb_ : Ricordo a quelli che “in effetti le madri sono un problema per le aziende” che Ursula von der Leyen ha 7 figli. Bas… - Tg3web : Mentre infuriano le polemiche scatenate dalle dichiarazioni dell'imprenditrice Elisabetta Franchi sull'assunzione d… - AdrianaSpappa : RT @vitalbaa: Donne, figli e lavoro: le idee di E. Franchi smontate punto per punto -