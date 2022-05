Conte risponde a Klopp: "Era frustrato, meritavamo noi" (Di martedì 10 maggio 2022) L'allenatore del Tottenham Antonio Conte risponde a Jurgen Klopp, che aveva avuto da ridire sullo stile di gioco degli Spurs dopo l'1 - 1 col Liverpool di sabato scorso, salvo poi spiegare di nutrire ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) L'allenatore del Tottenham Antonioa Jurgen, che aveva avuto da ridire sullo stile di gioco degli Spurs dopo l'1 - 1 col Liverpool di sabato scorso, salvo poi spiegare di nutrire ...

