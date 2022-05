Chi poteva difendere Elisabetta Franchi buttandola in caciara? E perché proprio Daniela Santanché? (Di martedì 10 maggio 2022) Il classico menù della destra italiana è stato servito in tavola. La chef è Daniela Santanché che riesce a dare le colpe a tutti, ma proprio a tutti, per le parole pronunciate da Elisabetta Franchi sulle donne e il mondo del lavoro. La senatrice di Fratelli d’Italia, infatti, è riusciti nell’impresa di mettere nel pentolone i radical chic di sinistra e il reddito di cittadinanza. Per quale motivo? La ricetta alla base di tutto ciò resta ignota, ma gli ingredienti sono ben noti e sono sempre gli stessi. perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? pic.twitter.com/LxgTsFlXci — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) May 7, 2022 Elisabetta Franchi difesa da ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Il classico menù della destra italiana è stato servito in tavola. La chef èche riesce a dare le colpe a tutti, maa tutti, per le parole pronunciate dasulle donne e il mondo del lavoro. La senatrice di Fratelli d’Italia, infatti, è riusciti nell’impresa di mettere nel pentolone i radical chic di sinistra e il reddito di cittadinanza. Per quale motivo? La ricetta alla base di tutto ciò resta ignota, ma gli ingredienti sono ben noti e sono sempre gli stessi.non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato? pic.twitter.com/LxgTsFlXci — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) May 7, 2022difesa da ...

