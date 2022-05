Catia Franchi sulle dichiarazioni della sorella | “Elisabetta è stata fraintesa”

Leggi su diredonna

(Di martedì 10 maggio 2022) La polemicadonne “anta” al lavoro non si è ancora esaurita. Questa volta, a rilasciare una dichiarazione, è, dama del trono over di Uomini e Donne estilista. ““, ha dichiarato la donna al CorriereSera, che l’ha raggiunta telefonicamente. Vi raccomandiamo... Chi è, dama del trono over di Uomini e Donne Dopo le numerose condanne per le parolestilista, in merito al ruolo delle donne nel mondo del lavoro, la dama, che si è fatta riconoscere al dating show di Maria De Filippi per il ...