Associazione Alpini e molestie Rimini: “Fisiologici episodi maleducazione” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Associazione Nazionale Alpini “dopo la serie di segnalazioni raccolte da alcuni social network relative a molestie che sarebbero state rivolte ad alcune decine di ragazze durante la 93a Adunata Nazionale degli Alpini” terminata a Rimini l’8 maggio, “prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli, dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti”. “Al tempo stesso, però, sottolinea che, dopo gli opportuni accertamenti, risulta che alle Forze dell’ordine non sia stata presentata alcuna denuncia”, prosegue l’Associazione, rilevando “poi che quando si concentrano in una sola località centinaia di migliaia di persone per festeggiare è quasi fisiologico che possano verificarsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Nazionale“dopo la serie di segnalazioni raccolte da alcuni social network relative ache sarebbero state rivolte ad alcune decine di ragazze durante la 93a Adunata Nazionale degli” terminata al’8 maggio, “prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli, dai comportamenti incivili segnalati, che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti”. “Al tempo stesso, però, sottolinea che, dopo gli opportuni accertamenti, risulta che alle Forze dell’ordine non sia stata presentata alcuna denuncia”, prosegue l’, rilevando “poi che quando si concentrano in una sola località centinaia di migliaia di persone per festeggiare è quasi fisiologico che possano verificarsi ...

Advertising

Esercito : A #Rimini 19 bandiere di Guerra di tutte le unità delle Truppe Alpine dell’Esercito sfilano in occasione della 93ª… - StraNotizie : Associazione Alpini e molestie Rimini: 'Fisiologici episodi maleducazione' - paolopezzo75 : @DonnaRoma71 @fucimin @mariacafagna Solo su Repubblica ci sono quattro articoli... Le denunce ci sono e c'è l'assoc… - webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: #Rimini 19 bandiere di Guerra di tutte le unità delle Truppe Alpine dell’#Esercito sfilano in occasione della 93ª Adunata d… - webnauta5_9 : RT @Esercito: A #Rimini 19 bandiere di Guerra di tutte le unità delle Truppe Alpine dell’Esercito sfilano in occasione della 93ª Adunata de… -