Assegno unico universale: come modificare la domanda inviata (Di martedì 10 maggio 2022) Con il Messaggio numero 1962 del 9 maggio 2022 l’Inps ha informato sul rilascio di alcune nuove funzionalità che riguardano le domande per l’Assegno unico universale (AUU). In particolare, si legge nel messaggio che con i nuovi servizi sarà possibile: modificare la domanda; visualizzare i pagamenti; visualizzare eventuali anomalie o incompletezze. Basterà accedere all’applicazione online dell’Assegno unico dal sito Inps e visitare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”. Le modifiche avranno effetto dal momento in cui sono state inserite, non ci sarà quindi retroattività e non si avrà diritto a conguagli per importi arretrati. Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a nel caso in cui questa sia ... Leggi su leggioggi (Di martedì 10 maggio 2022) Con il Messaggio numero 1962 del 9 maggio 2022 l’Inps ha informato sul rilascio di alcune nuove funzionalità che riguardano le domande per l’(AUU). In particolare, si legge nel messaggio che con i nuovi servizi sarà possibile:la; visualizzare i pagamenti; visualizzare eventuali anomalie o incompletezze. Basterà accedere all’applicazione online dell’dal sito Inps e visitare la sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”. Le modifiche avranno effetto dal momento in cui sono state inserite, non ci sarà quindi retroattività e non si avrà diritto a conguagli per importi arretrati. Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a nel caso in cui questa sia ...

DecimoFabio : @INPS_it buongiorno, dal mese di febbraio non percepiamo più il bonus bebè, pur avendone diritto, in quanto fatta d… - flora_gbo : @INPS_it Perfavore volete fare uscire il modulo per chi prende il rdc così anche noi prendiamo l'assegno unico - AcaiEnas : Assegno unico universale per i figli: domande a partire dal 1° gennaio, erogato da marzo 2022.… - giorgiobenincas : Con le pur modeste modifiche al sistema fiscale e con l'introduzione dell'assegno unico per la famiglia, almeno si… - INPS_it : @Sara81138764 Chi non ha ricevuto l’assegno unico di marzo su rdc tendenzialmente appartengono ai nuclei che devono… -