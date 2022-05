Ascolti tv lunedì 9 maggio 2022 | Nero a metà | Isola dei Famosi | Report | Fast & Furious | Quarta Repubblica | dati Auditel e share

(Di martedì 10 maggio 2022)Tv. Torna puntuale come sempre il consueto appuntamento con ie lodei programmi anin onda durante la prima serata. Qual è stato il più seguito ieri? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane.ieri,Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti programmi hanno reso difficile la scelta ai telespettatori, ma ecco com’è andata e qual è stato il programma ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 9 maggio 2022: Nero a metà, Isola dei Famosi, Report, Fast & Furious, Quarta Repubblica, dati Aud… - Actarus49393396 : Il Lunedì sera mentre ascolti il posticipo di Serie A ???????? - Simona12888757 : Buon lunedì a tutti ? ??Questi sono gli orari dei stream party di oggi. Più che mai dobbiamo spingere e far salire a… - mabu37066 : @GennaroSpinaa Li ascolti ancora? Ai tempi di Arrigo dicevano che non ce l'avrebbe mai fatta, correvamo troppo....… - AlexandraDiac20 : Prima serata : fascia oraria tra le 20:30 e le 22:00 (fascia oraria più seguita); seconda serata: fascia oraria tr… -

In arrivo Nero a metà 4 Le ultime indiscrezioni... Questa sera,9 maggio, su Rai 1 vanno in onda gli ultimi episodi della terza stagione di " Nero a metà ". ...il suo pubblico con ottimi:...... ossia Clementino, come già accennatoscorso assente e oggi pronto a tornare alla guida del ... Come andranno glidi Made in Sud stasera Intanto, positivi al Covid a parte, segnaliamo che ...