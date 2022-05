Alpini, centinaia di donne denunciano molestie verbali e fisiche dopo il raduno a Rimini (Di martedì 10 maggio 2022) L'adunata degli Alpini per tre giorni ha riempito con oltre 400mila persone Rimini e la riviera romagnola. Ma il grande evento si lascia dietro uno strascico: il gruppo riminese di Non Una di Meno, che da anni si batte contro la violenza di genere, ha invitato a denunciare le molestie sessuali ricevute. Sono centinaia le persone, soprattutto giovani donne, bariste e cameriere, che hanno raccontato la propria esperienza dichiarando di aver subito molestie verbali e fisiche, spesso da uomini alterati dal massiccio consumo di alcol. Fischi, urla, proposte oscene, con molti uomini che sono arrivati ai palpeggiamenti e alle molestie fisiche. "Abbiamo iniziato a raccogliere e condividere le loro testimonianze e la risposta è ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 10 maggio 2022) L'adunata degliper tre giorni ha riempito con oltre 400mila personee la riviera romagnola. Ma il grande evento si lascia dietro uno strascico: il gruppo riminese di Non Una di Meno, che da anni si batte contro la violenza di genere, ha invitato a denunciare lesessuali ricevute. Sonole persone, soprattutto giovani, bariste e cameriere, che hanno raccontato la propria esperienza dichiarando di aver subito, spesso da uomini alterati dal massiccio consumo di alcol. Fischi, urla, proposte oscene, con molti uomini che sono arrivati ai palpeggiamenti e alle. "Abbiamo iniziato a raccogliere e condividere le loro testimonianze e la risposta è ...

