Vittorio Sgarbi a ruota libera su Chiara Ferragni | l’offesa è pesantissima

Leggi su tvzap

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il critico d’artesi scaglia contro. In un’intervista rilasciata a Mowmag, l’esperto d’arte ha parlato della famosa modella e influencer e di suo marito: “Ha degli zatteroni schifosi. Ha un mezzo marito“.è un fiume in piena e le parole espresse nei confronti della coppia sono veramente pesanti. In questo articolo vi riportiamo le sue dizioni. (Continua dopo la foto…), lo scontro acceso con Mughini Nella scorsa puntata del “Maurizio Costanzo Show”, storico programma televisivo in onda in seconda serata su Canale 5,e Giampiero Mughini sono stati protagonisti di una lite molto accesa. Già in passato i due erano arrivati alle mani in un altro ...