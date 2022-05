Videochiamata tra Xi e Scholz. La Cina chiede di “far di tutto per evitare l’espansione della guerra” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha avvertito il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che devono essere compiuti tutti gli sforzi per fermare l’escalation bellica. Così riferiscono i media statali cinesi a proposito di una Videochiamata tra i due leader. Vanno fatti “tutti gli sforzi” possibili per “evitare l’intensificarsi e l’espansione” del conflitto in Ucraina che potrebbe portare a una “situazione ingestibile”, ha detto Xi. Video chiamata tra Xi Jinping e Scholz sull’Ucraina Stando ai media ufficiali di Pechino citati dal Guardian. Xi, ha riferito il Global Times, ha sottolineato come Cina e Germania dovrebbero mantenere “sane e stabili” le relazioni bilaterali. Quindi svolgere un ruolo “di stabilizzazione”. Costruttivo e di primo piano nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente, Xi Jinping, ha avvertito il cancelliere tedesco, Olaf, che devono essere compiuti tutti gli sforzi per fermare l’escalation bellica. Così riferiscono i media statali cinesi a proposito di unatra i due leader. Vanno fatti “tutti gli sforzi” possibili per “l’intensificarsi e” del conflitto in Ucraina che potrebbe portare a una “situazione ingestibile”, ha detto Xi. Video chiamata tra Xi Jinping esull’Ucraina Stando ai media ufficiali di Pechino citati dal Guardian. Xi, ha riferito il Global Times, ha sottolineato comee Germania dovrebbero mantenere “sane e stabili” le relazioni bilaterali. Quindi svolgere un ruolo “di stabilizzazione”. Costruttivo e di primo piano nella ...

