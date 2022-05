Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2022 ore 20:30 (Di lunedì 9 maggio 2022) Viabilità DEL 9 MAGGIO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLE 23 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO COMPRESO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA: ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, ATTENZIONE ALLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022)DEL 9 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA CIRCONE TORNATA REGOLARE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, MENTRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA; IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLE 23 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA SARA’ CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO COMPRESO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA: ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO, ATTENZIONE ALLA ...

