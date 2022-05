Vaccini Covid | profitti e ricavi triplicati anche per la tedesca BioNtech In tre mesi guadagnati 3 | 7 miliardi di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022)per, la societàche produce il primo vaccino contro ilinsieme la statunitense Pfizer. Gli incassi dei primi tredell’anno sono balzati da 2 a 6,3dimentre gli utili sono saliti da 1,1 a 3,7. I risultati sono migliori delle attese e stanno spingendo al rialzo il titolo in borsa. La società ha confermato le sue previsioni per l’intero 2022, anno in cui si attende di incassare tra i 13 e i 17didalla vendita deicontro il. Buona parte deifiniranno agli azionisti sotto forma di un programma di ...