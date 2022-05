“Ti prego contieniti” Serena Bortone scandalizzata | lo ha detto in diretta

Leggi su youmovies

(Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è rimastadalle affermazioni che sono state dette durante la. La conduttrice ha pregato gli ospiti di contenersi: ecco che cosa è successo. Durante le dirette tv non ci sono tagli. Tutto quello che vienein puntata non c’è modo di censurarlo perché va in onda. E questo la conduttrice