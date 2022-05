Super Smartphone: il nuovo thriller di Shonen Jump (Di lunedì 9 maggio 2022) Esordisce un nuovo manga mistery su Shonen Jump, Super Smartphone, dove uno studente entra in possesso di un cellulare in grado di cercare qualunque informazione o oggetto senza limiti Lo studente delle Superiori Kyu Sagurada, detto Q, è un genio naturale. Tuttavia, dopo la traumatica sparizione del fratello minore anni fa, non mette a frutto le sue capacità e si limita a vivere alla giornata. Tutto cambia quando trova un misterioso Smartphone che da nuovo significato al termine “smart”: esso non solo è dotato di IA avanzata, ma ha un motore di ricerca a cui non sfugge nulla. Tutto ciò che esiste, può essere cercato e visualizzato, non importa quanto segreto o protetto. Ora Q deve decidere come mettere a frutto questo nuovo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 9 maggio 2022) Esordisce unmanga mistery su, dove uno studente entra in possesso di un cellulare in grado di cercare qualunque informazione o oggetto senza limiti Lo studente delleiori Kyu Sagurada, detto Q, è un genio naturale. Tuttavia, dopo la traumatica sparizione del fratello minore anni fa, non mette a frutto le sue capacità e si limita a vivere alla giornata. Tutto cambia quando trova un misteriosoche dasignificato al termine “smart”: esso non solo è dotato di IA avanzata, ma ha un motore di ricerca a cui non sfugge nulla. Tutto ciò che esiste, può essere cercato e visualizzato, non importa quanto segreto o protetto. Ora Q deve decidere come mettere a frutto questo...

