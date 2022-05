Strade sicure, il Governo vuole ridurre l’impiego dei militari. Il decreto Ucraina-bis prevede un taglio di mille unità. Lega: “Decisione folle” (Di lunedì 9 maggio 2022) Una parte dei militari italiani, attualmente impiegati in compiti di sorveglianza nell’ambito dell’operazione “Strade sicure“, lasceranno le città dove sono impiegati, ormai da anni, per tornare alle loro attività. “La sicurezza non è un compito che spetta alle forze armate” aveva detto nelle scorse settimane il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Strade sicure, il decreto Ucraina-bis prevede un taglio di mille unità dal 1 luglio Un taglio che viene confermato ora nel decreto Ucraina-bis, circa mille unità in meno dal prossimo 1 luglio. Attualmente sono 6.000 sono i soldati impegnati in Italia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Una parte deiitaliani, attualmente impiegati in compiti di sorveglianza nell’ambito dell’operazione ““, lasceranno le città dove sono impiegati, ormai da anni, per tornare alle loro attività. “Lazza non è un compito che spetta alle forze armate” aveva detto nelle scorse settimane il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini., il-bisundidal 1 luglio Unche viene confermato ora nel-bis, circain meno dal prossimo 1 luglio. Attualmente sono 6.000 sono i soldati impegnati in Italia ...

