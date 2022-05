Star Wars: Ahsoka, iniziate ufficialmente le riprese (Di lunedì 9 maggio 2022) Le riprese della serie Ahsoka, ambientata nell'universo di Star Wars e con Star Rosario Dawson, sono ufficialmente iniziate. Disney+ ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di Ahsoka, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars con Star Rosario Dawson. Un tweet ha infatti permesso ai fan di vedere uno scatto realizzato sul set delle puntate. La foto mostra la sedia di Dave Filoni, produttore esecutivo del nuovo progetto live-action. Ahsoka mostrerà come protagonista Rosario Dawson nel ruolo di Ashoka Tano, personaggio che ha debuttato in versione live-action nella serie The Mandalorian ed è poi apparsa anche in The Book of Boba Fett. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022) Ledella serie, ambientata nell'universo die conRosario Dawson, sono. Disney+ ha annunciatol'inizio delledi, la nuova serie ambientata nell'universo diconRosario Dawson. Un tweet ha infatti permesso ai fan di vedere uno scatto realizzato sul set delle puntate. La foto mostra la sedia di Dave Filoni, produttore esecutivo del nuovo progetto live-action.mostrerà come protagonista Rosario Dawson nel ruolo di Ashoka Tano, personaggio che ha debuttato in versione live-action nella serie The Mandalorian ed è poi apparsa anche in The Book of Boba Fett. ...

