Advertising

mobiviaggi : Salar de Uyuni - Ecuba_00 : @TanaPapiNerd Il Salar de Uyuni è uno dei posti più magici della Terra. ?? - mobiviaggi : Salar de Uyuni -

ViaggiNews.com

de, Bolivia: è la distesa di sale più grande del pianeta e in questo paesaggio naturale sono tantissimi gli amanti dei selfie che non resistono alla ricerca dello scatto perfetto. Mar ...Il passato, il presente Ilde, ha avuto origine grazie al prosciugamento di un lago preistorico e lo spettacolo è garantito da un paesaggio lunare unico che copre in tutto una superficie ... Salar de Uyuni: il luogo più straordinario al mondo Da vedere almeno una volta nella vita il deserto di sale del Salar de Uyuni, in Bolivia, un luogo straordinario e unico al mondo ...