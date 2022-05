Roma stanca, la Fiorentina ne approfitta e vince 2-0. Sorriso Spinazzola, in campo 10 mesi dopo l'infortunio (Di lunedì 9 maggio 2022) La Roma cade a Firenze 2-0: i viola fanno tutto nei primi 11 minuti della partita e tornano a vincere dopo quattro partite: prima un rigore di Gonzalez e poi il raddoppio di Bonaventura. La Roma... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) Lacade a Firenze 2-0: i viola fanno tutto nei primi 11 minuti della partita e tornano arequattro partite: prima un rigore di Gonzalez e poi il raddoppio di Bonaventura. La...

