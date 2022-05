(Di lunedì 9 maggio 2022)di avere un malore per farsi soccorrere, poi aggredisce a coltellate la persona che l’ha aiutato perrla. È successo nella serata di sabato 7 maggio a, intorno alle ore 22:50, in via Pietro Maffi, in zona Torrevecchia, nel quartiere Primavalle. Vittima deltore una donna di 51 anni, aggredita da un uomo che ha finto dilungo la. Il “malore” La donna, una 51ennena, stava camminando lungo laper tornare a casa quando ha notato in lontananza un uomo di colore che avanzava barcollando. Ad un tratto lo straniero ha inscenato un malore. Si è fermato e ha finto di. Cadendo, l’uomo ha fatto scivolare anche il cellulare, per rendere la scena più credibile. Convinta che stesse male, la ...

CorriereCitta : Roma, finge di svenire in strada: poi accoltella la sua soccorritrice e la rapina - TeneraValse : Roma, finge malore e una donna lo soccorre: lui la rapina e accoltella a Primavalle - TuttoSuRoma : #Roma, finge malore e una donna lo soccorre: lui la rapina e accoltella a Primavalle - KompagnaTeresa : Roma, interno palazzo. Arrivo davanti all'ascensore carica come mulo con cassa d'acqua e buste spesa. Coppia finge… - RI_Roma_ : RT @riconquistareIT: La Meloni è l'ennesima figurante del Partito Unico eurofanatico. Da quasi trent'anni siamo costretti a vedere lo ste… -

, Ncc carica la turista Usa e le ruba tutti i gioielli: furto da 35mila euro LA RICOSTRUZIONE L'episodio risale a sabato sera, ed è accaduto in via Pietro Maffi, alle spalle di Torrevecchia, ... Roma, finge malore e una donna lo soccorre: lui la rapina e accoltella a Primavalle Finge di avere un malore per farsi soccorrere, poi aggredisce a coltellate la persona che l'ha aiutato per rapinarla. È successo nella serata di sabato 7 maggio a Roma, intorno alle ore 22:50, in via ...Una donna è stata aggredita da un uomo che l'ha accoltellata e le ha rubato la borsa, dopo aver finto di avere un malore per strada ...