Rocky IV: Ivan Drago “Ti spiezza” veramente in due | E’ incredibile quello che ha fatto nella vita (Di lunedì 9 maggio 2022) Dolph Lundgren ha raggiunto la notorietà grazie al film Rocky IV, dove ha interpretato il pugile di origine russa Ivan Drago, entrando nella storia del cinema con una semplice frase: “Ti spiezzo in due”. Uscito nel 1985, Rocky IV fa parte della celebre saga incentrata sulle peripezie del campione Rocky Balboa. Nel film, il pugile si scontra con il suo rivale, Ivan Drago. Ivan Drago, curiosità sull’acerrimo rivale di Rocky Balboa (fonte web)Quest’ultimo è passato alla storia per via della frase diventata famosa “Ti spiezzo in due” – nella versione originale “I must break you” (ovvero “devo spezzarti”). Ed è stato interpretato dall’attore, produttore e artista marziale Dolph ... Leggi su newstv (Di lunedì 9 maggio 2022) Dolph Lundgren ha raggiunto la notorietà grazie al filmIV, dove ha interpretato il pugile di origine russa, entrandostoria del cinema con una semplice frase: “Ti spiezzo in due”. Uscito nel 1985,IV fa parte della celebre saga incentrata sulle peripezie del campioneBalboa. Nel film, il pugile si scontra con il suo rivale,, curiosità sull’acerrimo rivale diBalboa (fonte web)Quest’ultimo è passato alla storia per via della frase diventata famosa “Ti spiezzo in due” –versione originale “I must break you” (ovvero “devo spezzarti”). Ed è stato interpretato dall’attore, produttore e artista marziale Dolph ...

Advertising

Flovecc : @dv_htdcanbf @vlarcinese @paolomossetti ok quindi Riotta e Rampini sono il Rocky IV contro Ivan Drago. - marcospqr3 : @rusembitaly Volodyn,presidente duma, dice che in ???? sono gli USA che attaccano la russia.Ha ragione e li stanno ba… - GreenMidnight1 : @milan_risorto Il problema secondo me è che abbiamo troppa poca confidenza con la rete. E quando devi solo vincere… - AlbanoAntonio : @ilciccio67 Cmq un po' ha ragione: premesso che voglio vincere e sono più Allegriano di te, quando vedo la Juve mi… - peru1981 : RT @piumigliore1: Comunque nun se spiega come ha fatto Rocky a battere Ivan Drago ??????? -