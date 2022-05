Riforma reclutamento e formazione, sindacati: zero aumenti stipendiali, assumono un insegnante potendone assumere 3 e tagliano 10mila cattedre per formare qualche docente in più. SCIOPERO (Di lunedì 9 maggio 2022) Bocciatura senza appello quella dei sindacati della scuola al Decreto di Riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, tanto da far dichiarare uno SCIOPERO per il 30 di maggio dopo il tentativo di conciliazione di oggi. Molti i motivi di critica che investono le questioni salariali, di formazione e reclutamento dei docenti, nonché contrattuali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) Bocciatura senza appello quella deidella scuola al Decreto didele delladei docenti, tanto da far dichiarare unoper il 30 di maggio dopo il tentativo di conciliazione di oggi. Molti i motivi di critica che investono le questioni salariali, didei docenti, nonché contrattuali. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Riforma reclutamento e formazione, sindacati: zero aumenti stipendiali, assumono un insegnante potendone assumere 3… - usbscuola : Il 20 maggio è sciopero generale. La scuola in piazza per dire no alla riforma Bianchi. - Agenparl : Comunicato stampa: Scuola, il 6 maggio USB ha detto no alla riforma Bianchi del reclutamento. Il 20 maggio lo gride… - AniefTorino : Anief su Orizzonte Scuola - Riforma reclutamento e formazione docenti, il PD sta con Anief: inaccettabile il taglio… - CorriereUniv : #Scuola: è muro contro muro tra #governo e #sindacati sulla riforma del #reclutamento dei #docenti. Il 30 #maggio s… -