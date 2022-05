Pattinaggio artistico a rotelle: Tarlazzi-Lucaroni domani ospiti a Figure2u (Di lunedì 9 maggio 2022) Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni saranno gli ospiti della nuova e attesissima puntata di Figure2u, show in onda su Sport2u, la webtv di OA Sport, alle 20:20 di martedì 10 maggio. I due fuoriclasse, pilastri della Nazionale italiana di Pattinaggio artistico a rotelle, hanno concesso una lunga intervista ai microfoni della conduttrice Francesca Cazzaniga, rivelando alcuni dettagli rilevanti sulla nuova stagione inaugurata proprio con la vittoria per dispersione al Trofeo Memorial Fabio Barbieri. “Sono stati ventisette minuti molto interessanti – ha detto Francesca Cazzaniga – con Rebecca e Luca abbiamo ripercorso la loro carriera dagli inizi, ponendo l’accento sui momenti più belli e su quelli più complicati. Non sono mancate poi domande inerenti al ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Rebeccae Lucasaranno glidella nuova e attesissima puntata di, show in onda su Sport2u, la webtv di OA Sport, alle 20:20 di martedì 10 maggio. I due fuoriclasse, pilastri della Nazionale italiana di, hanno concesso una lunga intervista ai microfoni della conduttrice Francesca Cazzaniga, rivelando alcuni dettagli rilevanti sulla nuova stagione inaugurata proprio con la vittoria per dispersione al Trofeo Memorial Fabio Barbieri. “Sono stati ventisette minuti molto interessanti – ha detto Francesca Cazzaniga – con Rebecca e Luca abbiamo ripercorso la loro carriera dagli inizi, ponendo l’accento sui momenti più belli e su quelli più complicati. Non sono mancate poi domande inerenti al ...

Advertising

Italpress : Impara con Suzuki - Pattinaggio artistico - 'L'angelo' - PocketRabi : @dekushirt Okok, il secondo perché ho un debole per l'age gap ?? ma immagina tipo una YoI!AU con Katsuki ex pattinat… - fisritalia : Sono aperte le iscrizioni per i media all'imminente Coppa del Mondo di #Pattinaggio Artistico a Trieste. L'evento s… - mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico: altri 3 titoli Regionali Federali per la Diavoli Verde Rosa nella seconda fase a Camerano -… - Stilox2 : @_anamorfosi_ @newyorker01 Le mie figlie fanno pattinaggio artistico da quando sono piccole -