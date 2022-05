Napoli, 20enne di Melito picchiato e accoltellato mentre era in auto (Di lunedì 9 maggio 2022) Napoli. Un giovane di 20 anni, originario di Melito, è stato accoltellato alla gamba destra da ignoti mentre era in auto. È accaduto ieri all’alba, in via Acton, a pochi passi dall’ingresso della Galleria Vittoria. Secondo quanto il ragazzo ha riferito ai Carabinieri, si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022). Un giovane di 20 anni, originario di, è statoalla gamba destra da ignotiera in. È accaduto ieri all’alba, in via Acton, a pochi passi dall’ingresso della Galleria Vittoria. Secondo quanto il ragazzo ha riferito ai Carabinieri, si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

