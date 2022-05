"Mio marito mi ha abbandonata in Autogrill": Orietta Berti-choc, la clamorosa fuga di Osvaldo (Di lunedì 9 maggio 2022) Robe da matti. Aneddoti clamorosi raccontati da Orietta Berti a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, la puntata è quella di domenica 8 maggio. La cantante è mattatrice assoluta in un segmento di puntata in cui si spende in aneddoti relativi alla sua vita privata, alla sua vita di coppia, in definitiva al marito Osvaldo. Già, perché si scopre che il consorte, una volta, la ha letteralmente e bellamente dimenticata in un Autogrill. Osvaldo ha fatto benzina, io ero sul retro che dormivo. Sono scesa per andare in bagno e lui è salito in macchina ed è partito, credendo che io fossi ancora lì a dormire...", racconta Orietta Berti nelle risate e nello sconcerto generale. Ma non è tutto. Orietta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Robe da matti. Aneddoti clamorosi raccontati daa Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, la puntata è quella di domenica 8 maggio. La cantante è mattatrice assoluta in un segmento di puntata in cui si spende in aneddoti relativi alla sua vita privata, alla sua vita di coppia, in definitiva al. Già, perché si scopre che il consorte, una volta, la ha letteralmente e bellamente dimenticata in unha fatto benzina, io ero sul retro che dormivo. Sono scesa per andare in bagno e lui è salito in macchina ed è partito, credendo che io fossi ancora lì a dormire...", raccontanelle risate e nello sconcerto generale. Ma non è tutto....

