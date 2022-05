Meteo lunedì | assaggio d’estate con l’arrivo dell’anticiclone africano I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Nella seconda settimana di maggio sarà ancora l’Africa a dettare legge nel quadrorologico europeo. Questa volta però non si tratterà di un vortice depressionario ma dell’esatto opposto, un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale. Questo scambio di ruoli si avrà in funzione di una depressione nord atlantica che spingerà aria fredda fin verso le Isole Azzorre e che costringerà l’anticiclone caldo a spostarsi verso levante conquistando gradualmente l’Europa da ovest. l’Italia non sarà investita subito dall’anticiclone perché dovrà prima liberarsi del vortice ciclonico ancora in auge sull’area tirrenica che evolverà molto lentamente verso la Grecia. La settimana inizierà con una penisola in parte interessata dall’anticiclone, soprattutto le regioni centro settentrionali e in parte ancora influenzata dal ...