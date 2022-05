Madre e figlia uccise: il killer, non doveva succedere (Di lunedì 9 maggio 2022) "Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non doveva succedere". Queste le prime, poche parole di Alessandro Maya, il 57enne arrestato per aver ucciso a martellate, mercoledì ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non". Queste le prime, poche parole di Alessandro Maya, il 57enne arrestato per aver ucciso a martellate, mercoledì ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita «Mia madre ha combattuto tutta la vita per potere fare il suo lavoro da giornalista libera. Il giorna… - PiazzapulitaLA7 : «I russi non sono abituati a pensare» «Quella che sta accadendo mia madre l'avrebbe chiamata guerra» Parla Vera, l… - PiazzapulitaLA7 : 'Mia madre Anna Politkovskaja questa l’avrebbe senz’altro chiamata guerra' Stasera a #Piazzapulita l’intervista e… - LaStampa : Madre e figlia uccise a Samarate, parla il killer: “Come è potuta accadere una cosa del genere?” - giornaleradiofm : Madre e figlia uccise: il killer, non doveva succedere -