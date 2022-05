Lorenzo Vizzini canta la sua Ragusa

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 9 maggio 2022)– “Io me la immagino così/ come se il tempo non passasse/e nessun sindaco cambiasse/ tipo un libro, tipo un film/. Io me la immagino così/ che l’orologio giù non cambia/ è tutto fermo agli anni Ottanta/o almeno dicono così”.È il ritornello del brano “Santa Domenica”, dedicato daalla sua, già nelle piattaforme di musica on line e da questo lunedì anche con un video dedicato su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=sUxrSq7v26I). Un collage di cartoline sugli scorci del centro storico dove il tempo sembra essersi fermato. Una chiave di lettura delutore che sovente torna nella città natìa dopo le lunghe trasferte del lavoro autoriale per artisti come Renato Zero, Marco Mengoni, Arisa. Mr. Rain, Simona Molinari. L’ultima uscita risale ad appena due settimane fa: si ...