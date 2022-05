Lockheed Martin raddoppia la produzione di missili anticarro “javelin”. Un altro mezzo miliardo di dollari di incassi in arrivo (Di lunedì 9 maggio 2022) Il produttore di armi statunitense Lockheed Martin prevede di raddoppiare la produzione di missili javelin, missile anticarro che sta aiutando l’esercito dell’Ucraina a combattere l’invasione russa. Lo ha affermato ieri l’amministratore delegato della società James Taiclet in un’intervista spiegando che “L’obiettivo è aumentare la produzione da 2.100 a 4mila missili all’anno . L’ incremento richiederà fino a un paio d’anni, ha aggiunto. Un solo missile javelin costa 256mila dollari (240mila euro), duemila missili in più significa ricavi aggiuntivi solo da questo prodotto per mezzo miliardo di dollari. Da quando la Russia ha invaso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Il produttore di armi statunitenseprevede dire ladi, missileche sta aiutando l’esercito dell’Ucraina a combattere l’invasione russa. Lo ha affermato ieri l’amministratore delegato della società James Taiclet in un’intervista spiegando che “L’obiettivo è aumentare lada 2.100 a 4milaall’anno . L’ incremento richiederà fino a un paio d’anni, ha aggiunto. Un solo missilecosta 256mila(240mila euro), duemilain più significa ricavi aggiuntivi solo da questo prodotto perdi. Da quando la Russia ha invaso il ...

MarcelHolmes3 : James Taiclet (CEO Lockheed Martin): 'Lockheed produrrà il doppio dei missili Javelin' - andrec74 : Il CEO di Lockheed Martin afferma che gli affari vanno benissimo sotto l'amministrazione #Biden, prevedendo un aume… - dinoserpe : @Crudeli45198835 La garantisce soprattutto alla Lockheed Martin, Raytheon, Boeing etc - decancora : @MaxGramel @Corriere Che spettacolo sarà il giorno in cui dovrete confrontarvi con il nulla delle vostre idee e in… - emilio55555 : RT @MARGHER26630502: Maggior produttore di armi in USA. RIMBALZO DELLE AZIONI ECCO PERCHÉ BIDEN VUOLE CONTINUARE LA GUERRA -