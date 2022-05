Lo youtuber britannico fermato e interrogato dai russi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sabato scorso, Benjamin Rich,, è stato«per alcune ore» daiin un centro spaziale controllato dallaa in Kazakistan. Rich ha dichiarato di essere stato multato di £ 60 perché non aveva il permesso richiesto per visitare il Cosmodromo di Baikonur. Dmitry Rogozin ha dichiarato che il blogger di viaggi, a capo del canale Bald and Bankrupt, è stato trattenuto vicino al Cosmodromo di Baikonur con Alina Tseliupa, sua moglie. Rogozin aveva afche Rich era indagato per «atti illegali». Rich ieri su Instagram ha dichiarato: «Fondamentalmente sono statodalla polizia russa per alcune ore per essere andato a vedere il razzo Buran senza il permesso speciale e mi è stata data una commissione ...

Advertising

giornalettismo : Benjamin Rich è lo #youtuber britannico fermato e multato dai #russi perché si trovava presso la stazione missilist… -

Giornalettismo

Al gestore dell'Asahi Ryokan, il ventisettenne Tetsuya Inoue, l'idea è venuta quando ospitò tra i suoi clienti uno, che filmò e trasmise in diretta web quasi ogni momento della ...In questa nuova serie seguiamo il naturalistamentre fa rafting sull'Himalaya, ... disponibile on demand e in streaming su NOW Secondo successo cinematografico per gliSofia Scalia ... YouTuber britannico fermato dai russi e interrogato| Giornalettismo Ex candidato a sindaco di Londra ha messo su un'azienda auto-valutata per oltre 500 miliardi di euro, ma le cose non sono andate proprio bene. Si auto-valuta la sua azienda oltre 500 miliardi di euro ...