Juventus | da Torino fanno sognare i tifosi | cinque super colpi in estate

(Di lunedì 9 maggio 2022) Laè in piena fase riorganizzativa della squadra e spuntano due nomi su tutti in testa alle entrate di calciomercato. Tra entrate e uscite, i bianconeri dovranno pensare a un nuovo assetto per la prima stagione sportiva, che consenta anche alla squadra di tornare a livelli alti di competitività. Durante la seconda parte dell’anno, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Miretti o Fagioli : poche settimane e la Juventus deciderà il futuro dei giovani, uno rimarrà a Torino la pro… - forumJuventus : (TS) 'Di Maria e la Juventus: la tentazione è reciproca, a Torino si studia l'offerta ufficiale dopo i primi colloq… - juventusfc : Una delegazione del progetto 'Club 15' domenica è stata a Torino per assistere a #JuveVenezia e poi alla sfida dell… - scambieuropei : Lavoro e Stage con Juventus FC, varie posizioni aperte in Italia - icittadini : ALESSANDRIA A DEBITO DI ENERGIE, LA JUVENTUS TORINO AVANTI NEI PLAYOFF -

Il primo ex compagno dellache le ha fatto i complimenti per la promozione in Serie A " ... Morata, quando lei lasciòper trasferirsi a Cremona, le disse: "Ci rivediamo alla Juve". Si ...2 Lasi prepara a un'estate da protagonista sul mercato, ne parla oggi Tuttosport. Secondo il quotidiano di, i bianconeri sognano Angel Di Maria (lascerà il Psg a parametro zero); l'...Paredes Juventus - Il mercato della Juventus è pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Conferme anche su Di Maria.Solo un trafiletto in taglio alto sull'edizione odierna del Corriere di Torino è dedicato al playoff di andata tra Juventus U23 e Renate, terminato 1-1. Il quotidiano ...