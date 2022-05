Internazionali BNL d’Italia 2022, programma e telecronisti su Sky, Mediaset e Supertennis (Di lunedì 9 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Sky, Mediaset e Supertennis degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il torneo maschile sarà visibile su Sky Sport in pay, con una partita al giorno sui canali Mediaset in chiaro, mentre la casa del torneo femminile sarà Supertennis. Una settimana di grande spettacolo al Foro Italico con il Masters 1000 di Roma 2022, ecco di seguito chi lo racconterà sulle varie emittenti che detengono i diritti televisivi. La telecronaca dei match su Sky Sport vedrà l’alternanza di Elena Pero (che commenterà anche la finale), Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli e Federico Zancan, al commento tecnico, oltre a Paolo Bertolucci che racconterà anche la finale, ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ile isu Sky,degliBNL. Il torneo maschile sarà visibile su Sky Sport in pay, con una partita al giorno sui canaliin chiaro, mentre la casa del torneo femminile sarà. Una settimana di grande spettacolo al Foro Italico con il Masters 1000 di Roma, ecco di seguito chi lo racconterà sulle varie emittenti che detengono i diritti televisivi. La telecronaca dei match su Sky Sport vedrà l’alternanza di Elena Pero (che commenterà anche la finale), Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Fabio Tavelli e Federico Zancan, al commento tecnico, oltre a Paolo Bertolucci che racconterà anche la finale, ...

