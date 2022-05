Influenza | l' epidemia 2021-22 è finita | 6 | 5 mln gli italiani colpiti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Adnkronos Salute) - L'di-2022 è, con un bilancio di 6 milioni e 539mila casi riportati dall'inizio della sorveglianza, di cui circa 167mila nell'ultima settimana monitorata dai medici sentinella della rete Influnet dell'Istituto superiore di sanità. Lo riferisce il bollettino conclusivo della stagione, relativo al periodo 25 aprile-1 maggio. "Nella 17esima e ultima settimana di monitoraggio - si legge nel rapporto - la curva epidemica delle sindromi simil-li torna sotto il livello della soglia epidemica, con un'incidenza pari a 2,83 casi per mille assistiti", pur maggiore rispetto ai 0,42 casi per mille della stagione 2019-20, l'ultima in cui è stata osservata un'di, 'saltata' l'anno scorso ...