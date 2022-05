“Il mio amore per la musica” | Mess | il giovane cantautore monrealese | a giugno volerà a Londra

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 9 maggio 2022) MONREALE – “Per me laè vita, passione,, rabbia, forza, speranza, fantasia, paura, tristezza, bellezza, trionfo, ansia, emozione, sentimento, pensiero, gioia, energia, divertimento, tutto. Laè il sottofondo della vita, nutrimento dell’anima, ci coinvolge, ci aiuta, ci rilassa, può richiamare ricordi”. Pietroina, in arte, è uncantante, classe 2001, nato e cresciuto a Monreale. Fin da piccolo inizia ad appassionarsi al canto e allae dal 2015 decide di approfondire gli studili. Nel 2016 partecipa alla quarta edizione della gara canora “Una voce per Monreale”. Ma sarà l’anno successivo che vincerà la competizione. “La mia passione per laè nata per caso – racconta ...