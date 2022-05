Il look perfetto per un weekend o una vacanza easy chic. (Di lunedì 9 maggio 2022) Il parterre della sfilata di Chanel Cruise 2023 è la cornice incantata di Monte-Carlo. Tra gli ospiti del front row c’è anche Vanessa Paradis con chioma in tinta biondo rosato e un hairstyle semiraccolto dal finish mat. Capelli in primavera: come prendersene cura superati i 40 anni guarda le foto Vanessa Paradis, al mare con la pettinatura bon ton L’attrice, diventata famosa giovanissima cantando “Joe le taxi” era accanto all’americana Kristen Stewart e alla regale Charlotte Casiraghi, brand ambassador del marchio a due C. Monte-Carlo Monaco, 5 maggio 2022. Vanessa Paradis alla sfilata ... Leggi su iodonna (Di lunedì 9 maggio 2022) Il parterre della sfilata di Chanel Cruise 2023 è la cornice incantata di Monte-Carlo. Tra gli ospiti del front row c’è anche Vanessa Paradis con chioma in tinta biondo rosato e un hairstyle semiraccolto dal finish mat. Capelli in primavera: come prendersene cura superati i 40 anni guarda le foto Vanessa Paradis, al mare con la pettinatura bon ton L’attrice, diventata famosa giovanissima cantando “Joe le taxi” era accanto all’americana Kristen Stewart e alla regale Charlotte Casiraghi, brand ambassador del marchio a due C. Monte-Carlo Monaco, 5 maggio 2022. Vanessa Paradis alla sfilata ...

