Grande successo per il film su Bortuzzo Chi è l’attore che lo interpreta?

Ieri sera è andato in onda Rinascere, il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, e ha avuto un Grande successo. Il bravissimo attore che lo ha interpretato si chiama Giancarlo Commare. è nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha 30 anni ed è un volto noto delle fiction italiane. Ha recitato in Provaci ancora Prof 6, Skam, Il Paradiso delle Signore. Giancarlo ha fatto anche cinema, nel 2021 ha recitato in Maschile Singolare, uscito su Amazon Prime, mentre nel 2022 è stato protagonista di Sempre più Bello, uscito negli ultimi mesi sul Grande schermo. La sua carriera è iniziata in teatro, prima come ballerino e poi come attore. Di recente è anche tornato a teatro con il musical Tutti Parlano di Jamie al Teatro Brancaccio di Roma.

