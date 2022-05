Francia, condanna anche in appello per l’ex premier Francois Fillon: 4 anni di cui uno senza condizionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Due anni fa la condanna in primo grado a 5 anni, oggi l’ex premier francese, nonché candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2017, François Fillon, è stato condannato in appello a 4 anni di carcere, di cui uno senza condizionale quindi di prigione, nel processo sugli impieghi fittizi in parlamento. condannata a due anni di carcere con la condizionale la moglie Penelope. Primo ministro durante il quinquennio dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, Fillon è stato condannato anche a una una multa di 375.000 euro e 10 anni di ineleggibilità. Lo scandalo degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Duefa lain primo grado a 5, oggifrancese, nonché candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2017, François, è statoto ina 4di carcere, di cui unoquindi di prigione, nel processo sugli impieghi fittizi in parlamento.ta a duedi carcere con lala moglie Penelope. Primo ministro durante il quinquennio delpresidente Nicolas Sarkozy,è statotoa una una multa di 375.000 euro e 10di ineleggibilità. Lo scandalo degli ...

